ГОРИ ШЕСТ ХЕКТАРА БОРОВЕ ШУМЕ, ВЕТАР НОСИ ВАТРУ КА НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА: На лицу места ватрогасци из неколико градова, затворен пут за саобраћај (ФОТО, ВИДЕО)

21.08.2025. 15:33
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/РИНА
ДИВЧИБАРЕ: На Дивчибарама, на локацији Тометино поље је данас избио пожар на отвореном простору, односно ливади.

ПОЖЕГА: Велики пожар избио је на подручју Тометиног поља и шири се ка једном делу Дивчибара. Према првим информацијама, ватра је захватила око шест хектара борове шуме и ниског растиња, а јак ветар отежава његово гашење.

- Пожар је захватио шуму и део ниског растиња. На сву срећу, нема угрожених кућа ни становништва, али ситуација је отежана због ветра који повремено шири пламен. На терену је тренутно око 20 ватрогасаца из Пожеге, Ужица и Ваљева са неколико специјално опремљених возила“, рекао је за РИНУ Радоица Бурлић, заменик председника општине Пожега.

Како је навео, део пожара код Тометиног поља стављен је под контролу, али се интервенција наставља док се у потпуности не локализује.

Због пожара је пут Тометино Поље - Дивчибаре затворен за саобраћај.

