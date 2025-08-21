(ФОТО) ОД ОВЕ БУБЕ НЕ МОЖЕМО ДА СЕ ОДБРАНИМО ЦЕЛО ЛЕТО Новосађанима прави проблеме! Није опасна по здравље људи, а има јаку симболику
Топлије време и несносне врућине допринеле су већем размноважавању богомољки, а у Европи су забележени случајеви да се поједине врсте овог инсекта појављују у земљама где их раније није било.
Богомољке, или молитице, нису опасне по здравље и живот човека, али појединима није пријатно у њиховом друштву у природи. На друштвеним мрежама повела се полемика о инвазији ових буба у Србији, која до сада није виђена.
На Редиту су се огласили бројни грађани широм наше земље, остављајући коментаре да их има више него икада, пише Новосадска.
„Имао сам стресно искуство пре 3,4 дана. Шетам пса, у тренутку осетим јако голицање на листу леве ноге, бацим поглед кад оно богомољетина се буквално закачила за моју ногу. Никад у животу нисам јаче скакао и ударао ногом . Лоше искуство, не бих препоручио“, „За својих скоро 40 година сам 3 пута у животу видео богомољку, али зато ове године их виђам свуда. Буквално стотине сам видео у Београду“, „Битно да нема смрдибуба“, само су неки од коментара.
Међутим, рационално објашњење даје наука. Температура утиче на развој јаја и животни циклус богомољки. Топлије време може да убрза развој ларви, помери сезону размножавања и повећа број јединки годишње.
Код Индијанаца су симбол мудрости
Оне нису опасне, колико год мистично и опасно изгледале.
Богомољке су кроз историју изазивале велико интересовање у различитим културама због свог необичног изгледа и понашања.
У древном Египту су се сматрале светим животињама, а ако би вам богомољка дошла на руку то се сматрало благословом.
Код Индијанаца, она је симбол мудрости и духовног водича, док су у неким културама оне предзнак или симбол здравља, среће и плодности.