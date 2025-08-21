ДР ВЛАДИМИР ЧОЛАКОВИЋ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ТРОЈИЦЕ ПОВРЕЂЕНИХ ФУДБАЛЕРА ВОШЕ: Црномарковићу боље, Мери има велику жељу
Пред крај првернственог сусрета с Јавором, због одређених здравствених проблема, игру је у тиму Војводине морао да напусти стандардни штопер Ђорђе Црномарковић. Уместо њега, на терен је ушао новајлија Куфре Ета, који је, на несрећу Новосађана и не сопственом кривицом, постигао аутогол, захваљујући којем су Ивањичани кући однели бод.
Др Владимир Чолаковић, лекар "старе даме", о повреди Црномарковића рекао је следеће:
- Осетио је бол у леђима, у лумбалном делу и, видели сте, није могао да издржи у игри до краја полувремена. Реч је о повреди припоја леђног мишића и због тога је тренирао смањеним интензитетом. Ипак, много му је боље него што је било, има још неколико дана до сусрета са ТСЦ-ом и видећемо да ли ће бити спреман да се стави на располагање тренеру Тањги. У овом тренутку, ипак, још увек није на 100 одсто.
Занимало нас је и каква је ситуација с Џоном Меријем, који се повредио у финишу утакмице с ОФК Београдом у Старој Пазови и није га било у протоколу за сусрет с Јавором.
- Мери је повредио примицач, али је сада већ ушао у лаганији ритам тренинга с екипом. Иако, по мени, још увек не би требао да се излаже максималним напорима, он тврди да се осећа много боље, жели да ради у пуном темпу и видећемо како ће се развијати читава ситуација с њим.
На питање да ли се, евентуално, још неко од првотимаца црвено-белих жали на неке здравствене тегобе, др Чолаковић је додао:
Стефан Станисављевић осетио је неспецифичан бол у леђима и урадили смо преглед магнетном резонанцом, чије резултате очекујемо. Остали момци су здрави и редовно тренирају.
Током ове седмице, комбиновани тим новосадског суперлигаша гостовао је у Змајеву, где је одиграо пријатељску утакмицу с домаћим Обилићем, клубом који слави велики јубилеј, 100 година од оснивања. Новосађани су убедљиво тријумфовали, резултат је био 8:0, а голове су постигли: Мустафа, Новевски, Видосављевић, Ђокановић, Коларевић (три) и Боровина. За то време, играчи који су наступили против Јавора, одрадили су јак тренинг у ФЦ "Вујадин Бошков", припремајући се за суботу и војвођански дерби са ТСЦ-ом (стадион "Карађорђе", од 21 сат).