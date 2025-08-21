НАРЕДНИХ ДАНА ПОЈАЧАНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ОВОМ МЕСТУ Полиција објавила шта ће све проверавати
Припадници Министарства унутрашњих послова у Зрењанину појачано ће контролисати учеснике у саобраћају током традиционалне манифестације „Великогоспојински дани“, која ће бити одржана у Новом Бечеју од 21. до 27. августа.
Током појачане полицијске контроле посебан акценат биће на откривању прекршаја који су најчешћи узроци саобраћајних незгода, саопштила је зрењанинска полиција.
Контроле ће, између осталог, бити усмерене на откривање прекршаја прекорачења брзине, непрописног претицања, вожње под дејством алкохола и психоактивних супстанци, као и без возачке дозволе, али ће се санкционисати и сви остали прекршаји.
Саобраћајна полиција ће регулисати саобраћај на путним правцима ка Новом Бечеју, као и у овом месту.
„Апелујемо на све учеснике у саобраћају да буду одговорни према себи и другима и стриктно поштују све саобраћајне прописе, како би безбедност била на што вишем нивоу“, поручила је полиција у Зрењанину.
Такође, припадници полиције биће присутни и на простору на ком се одржава манифестација и предузимати све мере и радње из своје надлежности у циљу безбедности свих посетилаца.