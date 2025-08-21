КЛУБ СА БАЊИЦЕ СПАШЕН: РАД СЕ НЕЋЕ УГАСИТИ! Славни тренер Марко Николић уплатио новац за опстанак некада моћног имена српског фудбала!
Фудбалски клуб Рад био је на ивици егзистенције. Мало је недостајало да се славни београдски тим и у потпуности угаси због нагомиланих финансијских, али и организационих проблема.
Међутим, захваљујући неколицини познатих фудбалера и тренера, Рад ће ипак наставити да живи, пре свега захваљујући Марку Николићу, што је потврдио и нови-стари нападач клуба са Бањице, Андрија Калуђеровић за Спорт Клуб.
Рад се активирао ових дана, велика је помпа око тога. Позвано је доста бивших играча који су имали озбиљне каријере у иностранству, сви су се вратили и једва су чекали да помогну клубу. Свако ко се осетио да може да помогне у играчком смислу се одазвао. Морам да кажем да је то била идеја Милана Перендије и Лоле Смиљанића, они су одлучили да уђу у клуб и да помогну, они су ме и позвали да играм, радо сам пристао. Уз ОФК Београд Рад је клуб у којем сам провео највише времена и који је у мом срцу - рекао је Калуђеровић.
Потом је нагласио колику помоћ је дао Николић, који ће покрити трошкове организације домаћих утакмица у текућој сезони, што је велика ствар за Рад.
- Не би била могућа регистрација нас као нових играча да су играчи којима се дуговао новац блокирали клуб. Морам да напоменем Марка Николића који ме је одмах звао, он ће уплатити на рачун клуба трошкове организовања домаћих утакмица у целој сезони. То је велика помоћ. Уколико неко осети од бивших играча да жели да помогне, нека се слободно јави.
Већ убрзо ће се видети и колико Рад заправо може у оваквом стању.
- Неће бити лако. Ни ми сами не знамо како ћемо да изгледамо. Срцем смо кренули. И ти момци у тој лиги играју фудбал, имаће сигурно мотива против нас, увек је тако против некога ко је на папиру бољи. Ево, прво коло у недељу гостујемо у Заклопачи, па ћемо видети где смо и шта смо, да ли нам је потребан неки тренинг.