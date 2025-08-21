scattered clouds
Зворничанка неовлашћено користила туђе пословно име па ухапшена НАСТАВАК АКЦИЈЕ МУП-А ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И КРИМИНАЛА

21.08.2025. 15:23 15:37
У наставку акције на сузбијању корупције и финансијског криминала, припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Одељења за борбу против корупције у сарадњи са полицијским службеницима Управе граничне полиције, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, одредили су задржавање Т. М. (2002) из Зворника, због постојања основа сумње да је извршила кривична дела кријумчарење и неовлашћена употреба туђег пословног имена и друге посебне ознаке робе или услуга.

Како су истакли у МУП-у, држављанки БиХ се сумњичи да је у шупљинама аутомобила „пасат“ којим је управљала, на ГП Трбушница, на излазу из земље, сакрила 70 комплета дечјих тренерки познате робне марке у намери да их прокријумчари преко државне границе избегавајући мере царинског надзора.

 

Осумњичена ће, уз кривичну пријаву, бити спроведена у надлежно тужилаштво.

Хапшење управа криминалистичке полиције
