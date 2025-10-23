„ЖЕНЕ СУ СТУБ СРБИЈЕ“ Председник Србије Александар Вучић: „Без њих нема ни куће, ни земље, ни будућности“
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић рекао је на додели решења женама предузетницама на селу да је реч о бесповратним средствима која ће им у великој мери помоћи у проширењу производње и пласману својих производа.
Подршку је овом приликом добило 46 жена.
„Жене су те од којих све зависи — наша кућа, наша земља, наша будућност. Свака мајка, свака ћерка, бака, супруга и сестра — оне су те које у наш живот уносе више благости и људскости него сви моралисти света, како је то дивно рекао Дучић“, навео је председник Вучић.
Он је најавио да ће већ наредне године износ средстава намењених женама предузетницама бити повећан.
„Повећаћемо подршку женама на селу од јануара – више неће бити пола милиона, већ милион динара. То може да буде нови замајац за посао, али најважније је одакле све долазите, јер ако сачувамо та огњишта – Србије има,“ рекао је Вучић у обраћању дамама, захваливши им се на свему што чине за своје породице и своју земљу.
„Хвала вам на огромном труду и раду – ово је мали део онога што можемо да учинимо за вас,“ поручио је председник, који је потом лично уручио решења предузетницама.