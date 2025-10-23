overcast clouds
ПОЛИЦИЈА ОТКРИЛА НЕОБИЧНУ КРИМИНАЛНУ ГРУПУ Украли више од хиљаду столица из локала у Мадриду, па „опремали" барове по свету!

23.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Pexels/ Pixabay

Шпанска полиција ухапсила је седам особа осумњичених да су за два месеца украли више од 1.110 столица из ресторана и барова у Мадриду и оближњем граду Талавера де ла Реина.

Како је саопштила Национална полиција Шпаније, криминална група коју чини шест мушкараца и једна жена деловала је ноћу, крадући столице које су биле сложене на отвореним терасама угоститељских објеката док су они били затворени.

Током августа и септембра мета је било најмање 18 локала, а укупна вредност украдених столица процењује се на око 60.000 евра.

 

 

Осумњичени се терете за крађу и чланство у криминалној организацији, а према наводима полиције, украдене столице продавали су не само у Шпанији, већ и у Мароку и Румунији.

Истрага је покренута након што су власници више ресторана пријавили да су ујутру затекли мањи број столица него што су их претходне вечери оставили сложене испред локала, преносе локални медији.

