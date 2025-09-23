(ВИДЕО) КРАЛЕ ЈОЈ СТВАРИ ИЗ ДВОРИШТА, ПА ОНДА СКАКАЛЕ НА ТРАМБОЛИНИ Жена у Самобору открила најслађе "лопове", снимак ће вам поправити дан
Необични, али надасве симпатични гости редовно посећују једно двориште у мирној улици у Самобору.
Све је почело нестанком разних ствари из дворишта, а онда је власница открила “кривце” и одушевљено их снимила.
“Неколико пута смо се питали где су нам папуче и лоптице, да бисмо на крају схватили да су их покупиле лисице које се играју у нашем дворишту”, испричала је жена.
Лисице, у пратњи своје мајке, редовно долазе око шест сати ујутру, док је још тихо и мирно. Најзанимљивије им је, како каже, да скачу по трамболини!
“Увек долазе са мамом. Она побегне када нас види, али деца не. Не плаше се. Уђу у трамболину, тамо се играју, и притом не праве неред. Већ смо их прихватили као део дворишта. Преслатке су”, каже власница.
Породица је навикла на јутарње посете лисица и одлучила да их не тера, преноси 24сата.
“Распитали смо се да ли су можда заражене неком болешћу. Речено нам је да нису. Ми смо одлучили да их не дирамо, али после сваке посете пребришемо трамболину и баштенски намештај, чисто из предострожности”, додаје она.