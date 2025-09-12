УШАО НА СЛАВЉЕ, ПОПИО ПИЋЕ И ЧАСТИО КОНОБАРА
(ВИДЕО) ЛОПОВ УПАО НА ВЕНЧАЊЕ И ПОБЕГАО СА ПАРАМА Младенци остали без 51.000 евра
Свадбено весеље у Глендејлу, у Калифорнији, претворило се у ноћну мору, када је непознати мушкарац упао на прославу и побегао са 60.000 долара у кешу и чековима (око 51.000 евра), намењених младенцима.
Камера је забележила када се преступник појавио u Renaissance Banquet Hall, око 23 часа, иако није био позван, где се задржао више од сат и по. Опуштено се кретао међу гостима, наручио пиће на шанку и користио тоалет.
Лопов имао саучесника?
У једном тренутку, мушкарац обучен у црно зграбио је кутију са даровима у главној сали и побегао. Полиција је касније саопштила да га је на улици чекало возило, којим је управљао саучесник.
Млада, Надин Фарахат, описала је за локалне медије како је славље нагло прекинуто.
“Чим смо схватили шта се догодило, музика је стала, све је стало. Села сам на под и плакала док су ме пријатељи и рођаци тешили“, казала је.
Младожења, Џорџ Фарахат је додао: “Мислим да је лопов оставио и бакшиш бармену“.
Пронађени новац и чекови
Полиција саопштава да је на основу снимака идентификовала осумњиченог А. Ш. и ухапсила га у његовом дому у Шерман Оуксу, заједно с наводним саучесником, А. А. из Лос Анђелеса.
Приликом претреса њихових кућа пронађен је новац, затим 26 чекова на име младенаца, као и више комада оружја и наркотика. Ипак, оптужнице још нису подигнуте.
“Очигледно су мислили да имају џекпот. Верујемо да су узели око 60.000 долара и више чекова, од којих смо успели да повратимо део”, изјавио је портпарол полиције, наредник Хозе Барахас.
"Мислимо на срећне тренутке"
Барахас додаје да ухапшени раније нису били повезани са крађама на свадбама и да се вероватно ради о насумично изабраној локацији.
Упркос шоку, младенци покушавају да остану позитивни, преноси Метро.
“Имали смо предивно венчање у цркви пред 300 гостију и веселили смо се до тренутка инцидента. Сада се трудимо да се фокусирамо на срећне тренутке”, рекао је Џорџ Фарахат.