ПОРОДИЦА КАНДИДАТА ЗА ГУВЕРНЕРА СТРАДАЛА У ПАДУ ХЕЛИКОПТЕРА Погинули син, снаја и двоје малолетне деце
Четири члана породице Дарена Бејлија, републиканског кандидата за гувернера америчке државе Илиноис, погинула су у паду хеликоптера у савезној држави Монтани, саопштила је његова изборна кампања.
У несрећи су живот изгубили Бејлијев син Закари, његова супруга Келси, као и њихово двоје деце — Вејда Роуз (12) и Самјуел (7), преноси The New York Times.
Детаљи о узроку пада хеликоптера и евентуалним другим жртвама још нису објављени. Наведено је да њихов трећи син, Фин (10), није био у летелици.
Породична трагедија која је шокирала Америку
У саопштењу кампање наведено је да су Дарен Бејли и његова супруга Синди „сломљени због незамисливог губитка“, али да „налазе утеху у својој вери, породици и молитвама бројних људи који их воле и подржавају“.
Бејли (59) је бивши сенатор и истакнути политичар десног крила Републиканске странке. На изборима 2022. године изгубио је трку за гувернера Илиноиса од актуелног демократског кандидата Џ. Б. Прицкера.
Прошлог месеца најавио је да ће се поново кандидовати за гувернера на изборима 2026. године.