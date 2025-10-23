overcast clouds
23°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОРОДИЦА КАНДИДАТА ЗА ГУВЕРНЕРА СТРАДАЛА У ПАДУ ХЕЛИКОПТЕРА Погинули син, снаја и двоје малолетне деце

23.10.2025. 17:38 17:48
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
хеликоптер
Фото: Ilustracija pixabay

Четири члана породице Дарена Бејлија, републиканског кандидата за гувернера америчке државе Илиноис, погинула су у паду хеликоптера у савезној држави Монтани, саопштила је његова изборна кампања.

У несрећи су живот изгубили Бејлијев син Закари, његова супруга Келси, као и њихово двоје деце — Вејда Роуз (12) и Самјуел (7), преноси The New York Times.

Детаљи о узроку пада хеликоптера и евентуалним другим жртвама још нису објављени. Наведено је да њихов трећи син, Фин (10), није био у летелици.

Породична трагедија која је шокирала Америку

У саопштењу кампање наведено је да су Дарен Бејли и његова супруга Синди „сломљени због незамисливог губитка“, али да „налазе утеху у својој вери, породици и молитвама бројних људи који их воле и подржавају“.

Бејли (59) је бивши сенатор и истакнути политичар десног крила Републиканске странке. На изборима 2022. године изгубио је трку за гувернера Илиноиса од актуелног демократског кандидата Џ. Б. Прицкера.

Прошлог месеца најавио је да ће се поново кандидовати за гувернера на изборима 2026. године.

Хеликоптер трагедија пад хеликоптерa америка
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) А САМО СУ ХТЕЛИ ДА ЛЕПО ДОЧЕКАЈУ ПРЕДСЕДНИЦУ Хеликоптер на нову писту слетео без проблема, али остао заглављен у свеже изливеном бетону
писта

(ВИДЕО) А САМО СУ ХТЕЛИ ДА ЛЕПО ДОЧЕКАЈУ ПРЕДСЕДНИЦУ Хеликоптер на нову писту слетео без проблема, али остао заглављен у свеже изливеном бетону

23.10.2025. 10:27 10:58
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО, ФОТО) СРУШИО СЕ ХЕЛИКОПТЕР, САОБРАЋАЈ ОБУСТАВЉЕН Повређени чланови посаде, језиве сцене на улицама Сакрамента
сак

(ВИДЕО, ФОТО) СРУШИО СЕ ХЕЛИКОПТЕР, САОБРАЋАЈ ОБУСТАВЉЕН Повређени чланови посаде, језиве сцене на улицама Сакрамента

07.10.2025. 08:03 08:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај