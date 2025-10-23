(ВИДЕО) А САМО СУ ХТЕЛИ ДА ЛЕПО ДОЧЕКАЈУ ПРЕДСЕДНИЦУ Хеликоптер на нову писту слетео без проблема, али остао заглављен у свеже изливеном бетону
Званична посета индијске председнице Дроупади Мурму региону Сабаримала на југу Индије неочекивано је привукла пажњу јавности због пропуста у организацији слетања.
Хеликоптер који је превозио председницу слетео је без проблема, али није могао поново да узлети – заглавио се у свеже изливеном бетону на импровизованом хелидрому.
Према извештајима локалних медија, због неповољних временских услова претходно планирана локација за слетање морала је бити промењена у последњи тренутак. Нова писта, која није била технички опремљена за овакве летове, „припремљена” је журно – бетон је изливен свега неколико сати пре доласка председнице.
Indian President Murmu’s helicopter got stuck in fresh concrete poured just hours before landing.
Firefighters and police had to pull it out pic.twitter.com/E0xkfJFg5U
— Clash Report (@clashreport) October 22, 2025
Недуго након слетања, хеликоптер се почео полако да тоне у мекани слој бетона. Интервенцијом ватрогасаца и припадника полиције летелица је извучена без већих оштећења, а инцидент је прошао без повређених, преноси Аваз.
На друштвеним мрежама брзо су се појавили снимци необичне ситуације, изазвавши бројне реакције и питања о одговорности оних који су надгледали сигурносне припреме.