(ВИДЕО) А САМО СУ ХТЕЛИ ДА ЛЕПО ДОЧЕКАЈУ ПРЕДСЕДНИЦУ Хеликоптер на нову писту слетео без проблема, али остао заглављен у свеже изливеном бетону

23.10.2025. 10:27
писта
Фото: Canva ilustracija

Званична посета индијске председнице Дроупади Мурму региону Сабаримала на југу Индије неочекивано је привукла пажњу јавности због пропуста у организацији слетања.

Хеликоптер који је превозио председницу слетео је без проблема, али није могао поново да узлети заглавио се у свеже изливеном бетону на импровизованом хелидрому.

Према извештајима локалних медија, због неповољних временских услова претходно планирана локација за слетање морала је бити промењена у последњи тренутак. Нова писта, која није била технички опремљена за овакве летове, „припремљена” је журно – бетон је изливен свега неколико сати пре доласка председнице.

 

 

Недуго након слетања, хеликоптер се почео полако да тоне у мекани слој бетона. Интервенцијом ватрогасаца и припадника полиције летелица је извучена без већих оштећења, а инцидент је прошао без повређених, преноси Аваз.

На друштвеним мрежама брзо су се појавили снимци необичне ситуације, изазвавши бројне реакције и питања о одговорности оних који су надгледали сигурносне припреме.

председница индија бетонирање хеликоптер
