Уметници изабрали необичан лик демона на хиндуистичком фестивалу ЗАШТО ЈЕ ТРАМП ПОСТАО СИМБОЛ ЗЛА У ИНДИЈИ?

08.10.2025. 15:29
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Танјуг
трамп
Фото: Printscreen Youtube/ India Today

На хиндуистичком фестивалу Дурга Пуџа, који сваке године слави победу добра над злом, уметници из индијске државе Западни Бенгал ове године изабрали су необичан лик за демона којег богиња Дурга треба да победи – америчког председника Доналда Трампа, преноси CNN.

У уметничкој инсталацији у граду Муршидабаду, богиња Дурга седи на свом лаву, са оружјем у свих десет руку, спремна да убије демона са препознатљивом плавом фризуром и лицем које подсећа на Трампа.

„Индија и Америка су раније имале добре односе, али откако је Трамп дошао, покушава да нас потчини и гази. Зато смо га приказали као демона којег побеђује моћна мајка Дурга”, рекао је за CNN Сањај Басак, члан организационог одбора фестивала.

Он је навео да се три месеца радило у готово потпуној тајности, што је била намерна тактика стварања елемента неизвесности пре откривања.

„Идентитет демона био је строго чувана тајна”, рекао је Басак, напомињући да су црте лица америчког председника вајане тек у последњих седам дана, скривене од погледа до последњег тренутка.

 

Током петодневног фестивала Дурга Пуџа, читави градови се претварају у пространу уметничку галерију на отвореном где се митолошка битка између богиње и њеног демона поново замишља како би одражавала савремене страхове.

Током година, ове инсталације су се бавиле свиме, од мигрантске кризе до ратова са суседним Пакистаном.

Стручњак за бенгалску културу Сушован Сиркар подсетио је да је Осама бин Ладен „био популаран избор после 11. септембра”, на након сукоба са Кином 2020. године, Си Ђинпинг је такође приказан као демон.

„Управо у том духу, пандал (павиљон) је одлучио да прикаже Трампа као асура (демона), као очигледан израз народног осећања”, рекао је Сиркар.

За многе становнике Западног Бенгала, уметност није само украс, већ алат друштвене и политичке борбе – традиција која потиче још из времена борбе за независност од Британаца.

Ове године, демон је Доналд Трамп, што многи виде као одговор на погоршане америчко-индијске односе, нарочито откако је Трамп поново дошао на власт.

 

Пре само шест година, Трамп и индијски премијер Нарендра Моди славили су своје политичко партнерство на великим митинзима: „Howdy Modi!” у Хјустону и „Namaste Trump” у Ахмедабаду. Међутим, тај однос се знатно охладио, наводи амерички ТВ канал.

Трамп је недавно назвао индијску економију „мртвом” и увео високе царине, посебно због тога што Индија наставља да купује руску нафту.

Такође је донео изненадну одлуку да уведе таксе од 100.000 долара за H-1B визе, које углавном користе индијски ИТ стручњаци.

„Оваква врста критике и друштвеног коментара је нешто што је део наше културе. Сада када Трамп само намеће царине, то је главна тема дана. Зато је прикладно да га тако и прикажемо”, рекао је Басак.

Он је навео да, када се инсталација појавила на интернету, „хиљаде и хиљаде људи су долазиле да је виде”.

„То је заиста нешто што је одјекнуло код многих људи или барем нешто што су сви желели сами да виде”, додао је он.

Богиња Дурга, коју милиони Хиндуса обожавају као мајку универзума, отелотворује моћну дуалност: њено копље и палица симболизују и жестоку храброст и нежно мајчинство.

И унутар индијске бенгалске заједнице, посебно у њеном културном епицентру Западног Бенгала, Дурга Пуџа је еволуирала од чисто верске прославе до једног од најсвеснијих облика јавног дискурса и друштвено-политичког коментара у региону, наводи CNN.

фестивал индија Доналд Трамп
