ТРАМП НА КОВАНИЦИ САД Министарство финансија предлаже новчић са његовим ликом
ВАШИНГТОН: Америчко Министарство финансија представило је нацрт дизајна кованице од једног долара са ликом председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа, поводом 250. годишњице проглашења америчке независности, која ће се обележити 2026. године.
На предњој страни новчића приказан је Трампов профил, с натписом "слобода" изнад и "1776-2026" испод, док друга страна приказује председника како држи подигнуту стиснуту шаку уз натпис "борба, борба, борба" и америчку заставу у позадини, преноси CNN.
Дизајн алудира на његов говор након што је преживео покушај атентата прошле године.
Портпарол Министарства финансија рекао је да нацрт "одражава истрајни дух земље и демократије, чак и упркос огромним препрекама".
Међутим, на друштвеним мрежама већ се развила полемика, јер закон из 2020. године и ранији акти забрањују приказивање портрета живих особа на америчким новчићима и новчаницама.
Коначни дизајн новчића још није одабран, а Конгрес је још 2020. године омогућио министру финансија да кује новчиће с посебним дизајном за 250. годишњицу проглашења независности САД.