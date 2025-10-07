(ВИДЕО, ФОТО) СРУШИО СЕ ХЕЛИКОПТЕР, САОБРАЋАЈ ОБУСТАВЉЕН Повређени чланови посаде, језиве сцене на улицама Сакрамента
Медицински хеликоптер срушио се данас на ауто-пут у Сакраменту, главном граду америчке савезне државе Калфиорније, а надлежни истражују околности које су довеле до инцидента.
Kако је саопштила Ватрогасна служба Сакрамента, хеликоптер REACH срушио се око 19 часова по локалном времену на ауто-путу 50, пренео је амерички ЦБС њуз.
OMG! A REACH medical helicopter crashed on eastbound Highway 50 in Sacramento, California, reports of multiple victims. - Fire department pic.twitter.com/z5zIuzVikB
— Tim (@Dragonboy155) October 7, 2025
Због несреће, ауто-пут 50 у правцу истока је потпуно затворен на том делу, саопштила је Калифорнијска полиција У хеликоптеру су била три члана посаде, а сви су пребачени у оближње болнице са тешким повредама, изјавио је капетан Ватрогасне службе Сакрамента Џастин Силвија.
Два члана посаде су пронађена на путу, док је трећи био заглављен испод хеликоптера када је прва екипа ватрогасаца стигла на место несреће. Узрок несреће је још увек у фази истраге.