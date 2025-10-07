overcast clouds
07.10.2025.
Нови Сад
(ВИДЕО, ФОТО) СРУШИО СЕ ХЕЛИКОПТЕР, САОБРАЋАЈ ОБУСТАВЉЕН Повређени чланови посаде, језиве сцене на улицама Сакрамента

07.10.2025. 08:03
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
сак
Фото: принтскрин/ x @nexusdossiers, Dragonboy155

Медицински хеликоптер срушио се данас на ауто-пут у Сакраменту, главном граду америчке савезне државе Калфиорније, а надлежни истражују околности које су довеле до инцидента.

Kако је саопштила Ватрогасна служба Сакрамента, хеликоптер REACH срушио се око 19 часова по локалном времену на ауто-путу 50, пренео је амерички ЦБС њуз.

 

 

Због несреће, ауто-пут 50 у правцу истока је потпуно затворен на том делу, саопштила је Калифорнијска полиција У хеликоптеру су била три члана посаде, а сви су пребачени у оближње болнице са тешким повредама, изјавио је капетан Ватрогасне службе Сакрамента Џастин Силвија.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Два члана посаде су пронађена на путу, док је трећи био заглављен испод хеликоптера када је прва екипа ватрогасаца стигла на место несреће. Узрок несреће је још увек у фази истраге.

Хеликоптер
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
