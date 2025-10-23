АУТО ПОКОСИО МЛАДИЋА (25) Стравична несрећа у Београду! Од силине ударца мушкарац остао да ЛЕЖИ НЕПОМИЧНО Задобио тешке повреде
Тешка саобраћајна незгода догодила се данас око 16.50 часова у београдској Устаничкој улици, на углу са Улицом Ребеке Вест, када је аутомобил оборио пешака.
Према првим информацијама, младић стар око 25 година задобио је тешке телесне повреде.
Очевици наводе да је младић прелазио улицу када га је ударио аутомобил који се кретао из правца Коњарника ка Аутокоманди. Ударац је био јак, а повређени је након тога остао да лежи на коловозу док су пролазници притрчавали у помоћ.
На лице места одмах су стигле екипе Хитне помоћи и полиције. Повређени младић је збринут и превезен у Ургентни центар, где су му констатоване тешке повреде. Полиција обавља увиђај и утврђује све околности несреће, а саобраћај у овом делу Устаничке био је привремено успорен.
Становници околних зграда кажу да је ово раскрсница на којој су сличне ситуације честе, пише Телеграф.