overcast clouds
31°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДАНАС У МУЗЕЈУ ВОЈВОДИНЕ Ранко Станојевић о Милошу Обилићу

21.08.2025. 12:08 12:13
Пише:
Борис Гуран
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник/ Б. Лучић

Предавање „Милош Обилић у монетарној историји Србије” одржаће се данас у Музеју Војводине (Дунавска 35) од 13 сати.

Предавање ће бити одржано као пратећи програм изложбе „Новчић по новчић – банка”. Предавач је Ранко Станојевић.

Едукативни програм Народне банке Србије с називом „Милош Обилић у монетарној историји Србије” представља једночасовно предавање обогаћено презентацијом, који интегришу чињенице, култ и наслеђе Милоша Обилића с динарским новчаницама, на којима је по свршетку Првог светског рата представљен у различитим облицима. Презентација детаљно третира две славне епохе, наглашавајући њихов ванвременски значај.

музеј војводине предавање
Извор:
Дневник
Пише:
Борис Гуран
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај