ДАНАС У МУЗЕЈУ ВОЈВОДИНЕ Ранко Станојевић о Милошу Обилићу
21.08.2025. 12:08 12:13
Предавање „Милош Обилић у монетарној историји Србије” одржаће се данас у Музеју Војводине (Дунавска 35) од 13 сати.
Предавање ће бити одржано као пратећи програм изложбе „Новчић по новчић – банка”. Предавач је Ранко Станојевић.
Едукативни програм Народне банке Србије с називом „Милош Обилић у монетарној историји Србије” представља једночасовно предавање обогаћено презентацијом, који интегришу чињенице, култ и наслеђе Милоша Обилића с динарским новчаницама, на којима је по свршетку Првог светског рата представљен у различитим облицима. Презентација детаљно третира две славне епохе, наглашавајући њихов ванвременски значај.