НЕЗАУСТАВЉИВИ СТРАХИЊА ДРАГОСАВЉЕВИЋ: Кајакаш из Бачке Паланке у финалу Светског првенства, у петак весла за још једно злато
Кајакаш Србије Страхиња Драгосављевић испунио је очекивања и пласирао се у финале једноседа на 200 метара на Светском првенству у Милану.
Актуелни сениорски првак Европе, 18-годишњи Бачкопаланчанин је након тријумфа у квалификацијама и у полуфиналној трци био најбржи, идентинчним временом као Мађар Атила Чизмадија (35,07 секунди) који је у званичним резултатима ипак други.
Ученик тренера Сима Болтића имаће прилику да освоји и четврту медаљу ове сезоне на великим такмичењима, након три злата (сениорско ЕП, ЕП и СП за млађе сениоре, а има и победу на Светском купу). Иако је већ остварио велики успех у првој сениорској години, Страхиња може и до историјског подвига, јер је у финалима непоражен, а борба за одличје је у петак у 15.46 часова.
У полуфинале су прошле још три посаде. Вељко Вјештица и Марко Драгосављевић су у двоседу на 500 м победили у групи. Извеслано време у квалификацијама (1:30,44) је десети резултат укупно од 40 посада. Полуфинале је у суботу у 10.58 ч.
Милица Новаковић је до полуфинала у К1 200 м дошла освојеним другим местом у квалификацијама резултатом 41,18 секунди. Поход ка А финалу наставља у суботу у 9.25 ч. Бранко Лагунџић се домогао полуфинала у К1 500 м, пошто је био пети – 1:39,83. За пласман у завршницу такмичиће се у суботу у 10.10 ч.
Мушки и женски четверац на 500 м нису успели да уђу у А финале. Анђело Џомбета, Милош Стојков, Стефан Врдољак и Жарко Јаковљевић били су пети у полуфиналу (1:22,31), а прве три посаде су ишле у завршницу. У Б финалу ће веслати у петак у 14.30 ч.
Дина Бацељ, Анастазија Бајук, Марија Достанић и Дуња Станојев заузеле су седмо место (1:37,64) и веслаће у Б финалу (петак у 14.37).
Петак
Полуфинала
Бојан Зделар, К1 1000 м (10.45)
Милица Новаковић, К1 500 м (11)
Финале А
Страхиња Драгосављевић, К1 200 (15.46)