ОДЛИЧАН СТАРТ КАЈАКАША СРБИЈЕ НА СП: Све посаде у полуфиналу, Драгосављевић и Зделар најбржи
Српске кајакашке посаде су имале максималан учинак првог дана Светског првенства у Милану јер су све прошле у полуфинале.
До следеће фазе такмичења Страхиња Драгосављевић и Бојан Зделар стигли су победама у квалификационим групама, док је Милица Новаковић била друга.
Страхиња (Бачка Паланка) је наставио где је стао на претходна три велика такмичења ове сезоне – био је најбржи у једноседу на 200 м резултатом 35,36 секунди и у полуфиналу ће веслати у стази пет.
Бојан Зделар (Сремска Митровица) победио је у дисциплини К1 1000 м временом 3:32,44 минута, а за место у финалу бориће се у петак у 10.45.
Новосађанка Милица Новаковић је као другопласирана прошла у полуфинале К1 500 м, које је на програму у петак у 10.55. Штоперицу је зауставила на 1:50,90, а испред ње је била само светска првакиња из 2021. Ајми Фишер с Новог Зеланда (1:49,98).
Женски и мушки четверац на 500 метара, такође су прошли у полуфинале. У обе конкуренције само је победник ишао директно у финале, а наше девојке Дина Бацељ, Анастазија Бајук, Марија Достанић и Дуња Станојев, биле су пете резултатом 1:38,28, што је 2,61 секунда заостатка за најбржом Аустралијом.
Анђело Џомбета, Милош Стојков, Стефан Врдољак и Жарко Јаковљевић су заузели седмо, последње место које води даље. На циљ су стигли за 1:24,60 (3,22 секунде заостатка за првопласираном руском посадом).
Четвртак
Милица Новаковић, К1 200 (10.20)
Бранко Лагунџић, К1 500 (10.45)
Вјештица – M. Драгосављевић, К2 500 (12.21)
К4 500, жене (14.00)
К4 500, мушкарци (14.12)
Страхиња Буквић, паракајак КЛ2 200 (16.50)