(ВИДЕО) СТРМОГЛАВИО СЕ И ЕКСПЛОДИРАО Погледајте како се амерички борбени авион Ф-35 срушио током вежбе у бази на Аљасци

Како је пренео АП, авион је имао квар током лета и пилот је успео да се катапултира из летелице, изјавио је на конференцији за новинаре пуковник америчких ваздушних снага Пол Таунсенд.

Незгода се догодила приликом слетања, наведено је у извештају.

Снимак незгоде брзо се проширио интернетом, а на њему се види авион који пада према земљи пре него што је експлодирао при удару.

У позадини се може видети раширени падобран како полако лебди према тлу.

