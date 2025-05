(ВИДЕО/ФОТО) СУНЦЕ ЈЕ НЕСТАЛО, А ГРАДОВЕ ЈЕ ПРОГУТАО ПЕСАК Огроман зид надвио се над Блиским истоком, апокалиптичне сцене

Највише је страдала провинција Ал Касим, где се на хоризонту уздигао огроман зид песка, паралишући свакодневни живот, пренео је Gulf News.

Град је био прекривен густом прашином, што је пореметило саобраћај, угрозило квалитет ваздуха и оптеретило локалну инфраструктуру.

Моћна пешчана олуја захватила је велике делове региона, изазвавши прекиде у саобраћају и хитне евакуације.

Власти у све три земље издале су црвена упозорења и упозориле на даљу временску нестабилност у наредним данима.

У централној Саудијској Арабији, становници провинције Ал Касим били су сведоци ретког и драматичног феномена описаног као „зид од песка“ који је прекрио регион, смањујући видљивост готово на нулу и изазвавши широко распрострањена безбедносна упозорења.

Снимци подељени на друштвеним мрежама приказују како се небо претвара у наранџасто док олуја напредује попут таласа, заклањајући сунчеву светлост.

