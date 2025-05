(ВИДЕО) СУПРУГА ОШАМАРИЛА МАКРОНА?!? Неочекивана сцена ухваћена камером, из авиона изашли посвађани!

На снимку који је објављен на друштвеним мрежама види се како се Макрон и Брижит спремају да изађу из авиона током званичне посете Вијетнаму.

Међутим, када су се врата отворила, изгледа као да је Брижит ударила Макрона у лице, након чега је он изгледао изненађено.

Брзо се сабрао јер је знао да их камере снимају, а званичници чекају.

Шта се тачно догодило између председника и прве даме Француске, засад је непознато.

French President Emmanuel Macron was slapped by his wife during a family dispute that was caught on camera.



The incident occurred shortly after the French presidential plane landed in Vietnam.



What exactly enraged his wife remains unclear. pic.twitter.com/O8bnm4wVMC

— NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2025