ПРИЈАТЕЉСКИ РАЗЛАЗ ИЛИ? Застава Сенегала је подигнута: Французе више нико не жели ФОТО/ВИДЕО

Командант француских снага у Африци, генерал Паскал Ијани, предао је кључ војног кампа у Дакару током церемоније на којој је подигнута застава Сенегала док су војни музичари свирали химну те земље.



"Данашња примопредаја кампа Жеиј означава нову фазу у развоју партнерства између наших оружаних снага", рекао је Ијани новинарима.

Како је казао, то је одговор на жељу сенегалских власти да на својој територији више не желе трајно присуство страних снага.

Председник Сенегала Басиру Диомаје Фаје најавио је прошле године да француске војне базе нису у складу са суверенитетом Сенегала и да ће морати да буду предате.

Две земље су се сложиле да процес заврше до краја године.

JUST IN:



🇫🇷🇸🇳 France has officially withdrawn all its troops from Senegal, marking the end of a 65-year-long military presence in the West African nation. pic.twitter.com/ncO9Ftaieg

— Current Report (@Currentreport1) July 17, 2025