(ВИДЕО) СВЕ ВРВИ ОД ПОЛИЦИЈЕ Више људи избодено ножем у возу у Британији, ухапшене две особе

01.11.2025. 23:51 23:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
YOUTUBE / SCREENSHOT
Фото: YOUTUBE / SCREENSHOT

ЛОНДОН: Више људи је избодено ножем у возу за Кембриџшир, који је од Лондона удаљен око 80 километара, након чега су ухапшене две особе, преносе данас британски медији.

Инцидент се догодио између станица Стивениџ и Петербороу, све железничке линије су биле у прекиду због инцидента, а Железничка компанија ЛНЕР позвала је људе да "не путују" због "великих поремећаја" у саобраћају који су последица вишеструких убадања ножем у возу за Хантингдон у Кембриџширу, преноси Би-Би-Си.

Више од 30 наоружаних полицајаца налази се на лицу места, а до сада нису објављени детаљи о томе колико је људи избодено ножем, нити колико су озбиљне повреде.

ЛНЕР, који управља услугама главне железничке линије источне обале у Великој Британији, саопштио је на платформи X да су на снази "велики поремећаји на ЛНЕР линији", односно да су све железничке линије у том подручју блокиране.

Британски премијер Кир Стармер је у објави на платформи X рекао да је "застрашујући инцидент у возу близу Хантингдона дубоко забрињавајућ".

"Моје мисли су са свима погођенима и хвала службама за хитне случајеве на њиховој реакцији. Свако ко се налази у том подручју треба да следи савете полиције", казао је Стармер.

