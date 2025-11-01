(ВИДЕО) СВЕ ВРВИ ОД ПОЛИЦИЈЕ Више људи избодено ножем у возу у Британији, ухапшене две особе
ЛОНДОН: Више људи је избодено ножем у возу за Кембриџшир, који је од Лондона удаљен око 80 километара, након чега су ухапшене две особе, преносе данас британски медији.
Инцидент се догодио између станица Стивениџ и Петербороу, све железничке линије су биле у прекиду због инцидента, а Железничка компанија ЛНЕР позвала је људе да "не путују" због "великих поремећаја" у саобраћају који су последица вишеструких убадања ножем у возу за Хантингдон у Кембриџширу, преноси Би-Би-Си.
🚨BREAKING: Video from the scene in Huntingdon, England, shows many ambulances and authorities after a stabbing attack with several people stabbed on a train. pic.twitter.com/kOdkHtN8ck
— World Source News (@Worldsource24) November 1, 2025
Више од 30 наоружаних полицајаца налази се на лицу места, а до сада нису објављени детаљи о томе колико је људи избодено ножем, нити колико су озбиљне повреде.
ЛНЕР, који управља услугама главне железничке линије источне обале у Великој Британији, саопштио је на платформи X да су на снази "велики поремећаји на ЛНЕР линији", односно да су све железничке линије у том подручју блокиране.
Two people have been arrested after a stabbing spree on a train in Huntington, Cambridgeshire.
Reports suggests up to 10 people have been stabbed, including staff members.
This can’t be the new normal. We should be able to walk our dog, visit the bank or travel without fear. pic.twitter.com/jDgeqWJYMZ
— Chris Rose (@ArchRose90) November 1, 2025
Британски премијер Кир Стармер је у објави на платформи X рекао да је "застрашујући инцидент у возу близу Хантингдона дубоко забрињавајућ".
"Моје мисли су са свима погођенима и хвала службама за хитне случајеве на њиховој реакцији. Свако ко се налази у том подручју треба да следи савете полиције", казао је Стармер.