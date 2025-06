(ВИДЕО) УКРАЈИНЦИ ТВРДЕ: ГОРЕ РУСКИ СТРАТЕШКИ БОМБАРДЕРИ Масовни напад дроновима на две кључне ваздухопловне базе

Извор из агенције је 1. јуна за лист Киив Индепендент рекао да је операција украјинске Службе безбедности (СБУ) погодила "више од 40" руских бомбардера на ваздухопловним базама "у позадини Руске Федерације".

"Непријатељски стратешки бомбардери масовно горе у Русији – то је резултат специјалне операције СБУ", рекао је извор.

"Тренутно, Служба безбедности Украјине спроводи велику специјалну операцију уништавања непријатељских бомбардера у позадини Руске Федерације."

"Дронови СБУ вежбају на авионима који сваке ноћи бомбардују украјинске градове. Тренутно је познато да је погођено више од 40 авиона, укључујући А-50, Ту-95 и Ту-22 М3."

Извор је рекао да је најмање један од погођених аеродрома била ваздухопловна база Белаја у Иркутској области Русије.

Више детаља није дато. Кијевски Индепендент није могао да потврди тврдње.

Непотврђени извештаји на друштвеним мрежама наводе да је пожар избио и на ваздухопловној бази Олења у Мурманској области у Русији.

А-50 обавља неколико кључних функција за текући рат у Украјини, као што су откривање система противваздушне одбране, вођених ракета и координација циљева за руске борбене авионе.

Русија поседује мање од десет ових авиона. Процењена цена авиона А-50 је око 350 милиона долара.

Тупољев Ту-95, Тупољев Ту-22, као и Тупољев Ту-160 , су сви руски тешки бомбардери који се редовно користе за лансирање ракета на украјинске градове.

Ту-95 је старији од три авиона, авион из совјетског доба који је први лет обавио 1952. године. Првобитно је коришћен за ношење нуклеарних бомби, али је од тада еволуирао за лансирање крстарећих ракета.

Сваки авион може да носи 16 крстарећих ракета – или Х-55 / Х-555 или новије крстареће ракете Х-101 и Х-102 које се лансирају из ваздуха.

Има турбоелисне елисе уместо млазних мотора, јер је током Хладног рата њихова повећана ефикасност омогућавала да лети све до Сједињених Држава без допуњавања горива.

Ту-22 носи ракете Х-22, које представљају посебан проблем за Украјину. Надзвучан је и лети брзином од око 4.000 километара на сат. Тренутно га може оборити само амерички систем противваздушне одбране „Патриот“ и потенцијално САМП-Т, заједнички италијанско-француски систем.

Ту -160 је модернији руски стратешки бомбардер, који је ушао у употребу 1987. године. До данас је и даље највећи оперативни бомбардер на свету.

Може да носи укупно 12 ракета Х-55 и до 24 ракете Х-15.

