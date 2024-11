(ВИДЕО) УЖАС У ВИЛЊУСУ Авион ДХЛ-а пао на стамбену зграду

Теретни авион немачке компаније ДХЛ срушио се рано јутрос у близини аеродрома у Вилњусу, саопштила је литванска полиција.

Авион је летео из Лајпцига, а пао је на стамбену зграду, потврдили су за ЛРТ представници аеродрома.

За сада нема пријављених жртава.

Представник аеродрома Мариус Зелениус рекао је за ЛРТ радио да је велики број припадника Ватрогасно-спасилачке службе (ПАГД) распоређен на лицу места.

Он је додао да рад аеродрома тренутно није поремећен.

Из ПАГД-а су навели да су око 05.28 часова добили информацију да је теретни авион пао на кућу.

Пилот је ослобођен из летелице након што се освестио, а за сада нема информација о путницима.

"Двоспратна стамбена зграда гори отвореним пламеном", рекао је за ЛРТ радио представник Ватрогасне службе.

Портпаролка полиције округа Вилњус Јулија Самороковска напоменула је да је због инцидента саобраћај на том подручју ограничен.

Police report that traffic in #Vilnius is closed in both directions from Liepkalnio Street to Dunojaus Street due to a downed plane. https://t.co/5EFUgbKSo2 pic.twitter.com/pp6OpR0Xbb

