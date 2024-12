(ВИДЕО) УЖАСАН БОЧНИ СУДАР ДВА ВОЗА Погинула жена, 14 особа повређено, огроман број путника био у опасности

"Постоје информације да је једна жена преминула током транспорта у болницу", потврдио је за агенцију РИА Новости неименовани, добро упућен извор из министарства за ванредне ситуације.



A passenger #train collided with a freight train in #Murmansk , the transport prosecutor’s office confirmed. Governor #Andrey #Chibis stated that rescuers and three ambulance teams have been dispatched to the scene. #Russia pic.twitter.com/GGh4qNLIbs

‼️BREAKING || EIGHT CASUALTIES IN SLEEPER TRAIN CRASH WITH FREIGHTER IN POLAR CIRCLE RUSSIA

A Russian sleeper train collided with a rail freighter in the Russian Polar Circle region near the port of Murmansk.

The Russian state media reports at least 8 casualties in the collision. pic.twitter.com/g4BVsvnLBF

— Bloomberg Whistleblower (@bloombergblower) December 18, 2024