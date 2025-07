(ВИДЕО) ВАТРА ГУТА СЕЛА, ЉУДИ У ПАНИЦИ НАПУШТАЈУ ДОМОВЕ Пронађена два тела у изгорелом возилу ПОЖАР ЗАХВАТИО 100.000 ХЕКТАРА

Пожар је захватио планинску област северно од Лимасола, у региону Малија, уништавајући куће, а ватра се брзо проширила због јаких ветрова и високих температура.



Two people were killed and hundreds evacuated as a massive wildfire tore through southern #Cyprus, destroying homes and threatening communities amid an intense heatwave.https://t.co/KcwtQI7WXz

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 24, 2025