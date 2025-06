(ВИДЕО) ЗАСТРАШУЈУЋЕ ОРУЖЈЕ! Нови ласерски топ из Кине обара украјинске дронове

Систем виђен у видеу објављеном на Телеграму изгледа да је барем изузетно сличан систему који је Пекинг, по свему судећи, већ испоручио Ирану.

Видео, објављен на Телеграм каналу Military Information, почиње сценама трупа унутар возила, које пребацују прекидаче и гледају јако пикселизоване екране.

Следећа сцена приказује систем како се подиже из возила, а затим га војник ротира помоћу џојстика. Онда се приказују мале ужарене рупе које се праве у металној плочи. Даље видимо плочу са четири рупе, наизглед створене ласером, преноси тwз.

Следећа сцена приказује неколико екрана, при чему један приказује видео дрона који се запали и врти ван контроле, са импликацијом да је оштећење изазвано ласерским системом.

Приказан је и други дрон погођен нечим што изгледа као ласер. Видео се завршава пронађеним деловима дрона са траговима који би могло да указују на ласерски напад.

While the sensor arrangement seems to have been altered, the system observed in Russian service strongly resembles the Chinese Shen Nung 3000/5000 anti-drone laser. https://t.co/Q1wSToDhW5 pic.twitter.com/K1BqNvVWTS

Мада се не може са сигурношћу рећи који је ово систем, нити где и када је видео снимљен, као што је раније наведено, веома је сличан систему који је Кина, по свему судећи, испоручила Ирану.

Ово је закључак до којег је дошао и Фабиан Хинц, истраживач за анализу одбране и војске на Међународном институту за стратешке студије.

"Иако се чини да је распоред сензора измењен, систем примећен у руској служби снажно подсећа на кинески Шен Нунг 3000/5000 анти-дрон ласер", приметио је Хинц на платформи X.

Руски Телеграм канали тврде да систем већ користи специјална јединица Номад и да је велико побољшање у односу на раније дизајне ласерских система против дронова.

"Раније је у домаћем информационом окружењу постојало мишљење да су борбени ласери бескорисне и скупе играчке. Међутим, нове претње покренуле су потрагу за алтернативним методама супротстављања. Захваљујући развоју нових технологија, ласерски системи су постали ефикасан алат за уништавање украјинских беспилотних летелица", пише канал који је објавио видео.

🇷🇺📹 Russian sources have released footage showing the use of the Chinese Low-Altitude Laser Defending System (LASS) to shoot down Ukrainian drones in the combat zone.



These appear to be the first documented visuals of the Chinese laser system in operational use in Ukraine. pic.twitter.com/CPMMQ7263b

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 31, 2025