(ВИДЕО) ЗАСТРАШУЈУЋЕ СЦЕНЕ Огроман пожар у болници, црни дим куља на све стране ЉУДИ ИСКАЧУ КРОЗ ПРОЗОРЕ

Руски медији јавили су јутрос да гори кров Централне болнице број 3 у Јекатеринбургу. Евакуаисани су пацијенти и посетиоци. Сведок је рекао да је хитна помоћ стигла у року од три минута од избијања пожара. Тренутно нема информација о броју жртава.

На снимцима који су јутрос објављени на мрежи види се како пламен гута зграду са огромним праменом црног дима који се диже из ње.

Снимци приказују неке људе како скачу са прозора болнице да побегну на сигурно. Руски медији преносе да још увек није познато да ли има жртава.

Yekaterinburg, Russia ❗

Black Bavovna 🔥🔥🔥💨

UPD: The fire on the roof of the hospital's administrative building has been localized to 300 square meters, the Russian Emergencies Ministry reported. 350 people went outside on their own.Two people who were repairing the roof… https://t.co/GDZF1WZR2T pic.twitter.com/2FxTf0yXma

— LX (@LXSummer1) November 18, 2024