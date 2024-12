(ВИДЕО) ЖЕСТОК НАПАД НА ЧЕЧЕНИЈУ, ДРОНОВИМА ПО ГРОЗНОМ! Украјинци ударили четири пута

Очевици тврде да су чули звуке експлозија око 07.45 по локалном и московском времену, наводећи да су се пре детонација у оближњем селу чули звуци карактеристични за беспилотне летелице (УАВ), преноси руска "Газета".

"Прелиминарно се може рећи да је у питању био напад дроновима", наводи се у саопштењу локалних власти и прецизира да су у граду регистроване четири експлозије.

Потврђено је и да је локална полиција отворила ватру на дронове који су били програмирани за напад на полицијску станицу.

🛩️The attack on Grozny the capital city of Chechnya continues, according to locals, 4 explosions have already been heard.💥



🇺🇦The "Firebird" also flew to the OMON base.🔥 pic.twitter.com/cc2T1LBnDY

— Kakka🎖️ (@kakkamax) December 15, 2024