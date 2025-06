ЖЕСТОКО ТУЧЕН ХАРКОВ, НАЈСНАЖНИЈЕ ОД ПОЧЕТКА РАТА! Падале ракете и бомбе, детонације одјекивале градом! (ВИДЕО, ФОТО)

Број погинулих порастао је на три, изјавио је градоначелник Игор Терехов, истичући да је Харков доживео најснажији напад од почетка рата, при чему је скоро 60 експлозија одјекнуло у граду за сат и по времена. Људи су заробљени под рушевинама на више локација, јавили су украјински медији.

"Још једна особа је погинула у Основјанском округу Харкова. Дакле, као резултат терористичког гранатирања града, троје становника Харкова је погинуло", навео је он на Телеграму, пренео је Укринформ.

For the past 4 hours, the city of Kharkiv has been under the largest attack of the war. Russians are indiscriminately pouring guided bombs, missiles and drones onto residential areas all over the city. At least 60 explosions, people are trapped under rubble in several locations pic.twitter.com/LRkyQPsDr5

Терехов је рекао да је у нападу повређена најмање 21 особа.

Државна служба за ванредне ситуације саопштила је да су изведени напади са 48 дронова, две ракете и четири навођене авио-бомбе на Харков и његова предграђа, узрокујући разарања и пожаре.

У међувремену, један пар је протекле ноћи погинуо у руском нападу на Херсон, а оштећена су и два солитера.

Rescuers are currently attempting to pull survivors from burning buildings and from under rubble in Kharkiv at this hour, after Russians committed what is said to be the largest attack of the war, with at least 2 dead and dozens injured, including children.



Over 50 explosions… pic.twitter.com/NUDK7KsUV2

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) June 7, 2025