Фестивал музичких друштава Војводине у Руми

Наступиће најбољи аматерски хорови и оркестри, по избору селектора Бориса Черногубова.
Вечерас ће се румској публици представити Камерни хор „Звони” Селенча – оркестар „Оркестрик”, АКУД „Соња Маринковић” Нови Сад – Оркестар хармоника, Српско певачко друштво Рума, СКУД „Херој Јанко Чмелик” Мешовити хор „Тилиа” Стара Пазова и Удружење српско-грчког пријатељства – Мешовити хор „Ирида”.
Сутра наступају Црквени хор „Свети Теодор Вршачки” Вршац, Хор „Сирмиум канторум” Сремска Митровица, Мешовити хор „Ас” Вршац, КУД „Светозар Марковић” Нови Сад – Мешовити хор, и АКУД Универзитета у Новом Саду – Мешовити хор.
В. Х.