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Фестивал музичких друштава Војводине у Руми

28.10.2017 • 13:30 13:31
Извор: Dnevnik.rs
РУМА: Фестивал музичких друштава Војводине одржава се 54. пут у две концертне вечери, вечерас и сутра, у Великој дворани Културног центра у Руми, од 19 сати.
ruma, Dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Наступиће најбољи аматерски хорови и оркестри, по избору селектора Бориса Черногубова.

Вечерас ће се румској публици представити Камерни хор „Звони” Селенча – оркестар „Оркестрик”, АКУД „Соња Маринковић” Нови Сад – Оркестар хармоника, Српско певачко друштво Рума, СКУД „Херој Јанко Чмелик” Мешовити хор „Тилиа” Стара Пазова и Удружење српско-грчког пријатељства – Мешовити хор „Ирида”.  

Сутра наступају Црквени хор „Свети Теодор Вршачки” Вршац, Хор „Сирмиум канторум” Сремска Митровица, Мешовити хор „Ас” Вршац, КУД „Светозар Марковић” Нови Сад – Мешовити хор, и АКУД Универзитета у Новом Саду – Мешовити хор.

В. Х. 

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