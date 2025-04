ОД НОВОГ САДА ДО ЗРЕЊАНИНА ЗА 25 МИНУТА Нових 67,7 километара ауто-пута у облику слова ”П”

Траса овог ауто-пута имаће облик ћириличног слова П. Предрачунска вредност изградње тог дела пута, дужине готово 67,7 километара, износи 80,36 милијарди динара без ПДВ-а, а услуге техничке контроле коштаће 135 милиона, тачније то је процењена вредност јавне набавке.

Понуде се подносе до 5. маја, а 30 дана касније биће донета одлука о додели уговора или обустави поступка.

„Предмет Уговора је пружање услуга техничке контроле пројектне документације за реализацију пројекта изградње ауто-пута Београд - Зрењанин - Нови Сад, деониоца 1 Београд (Борча) – Зрењанин, (км 0+000,00 - км 67+662,474)”, наведено је у документацији Коридора објављеној на Порталу јавних набавки.

Техничка контрола односи се на пројектну документацију за четири поддеонице - прве дужине око 11 километара, укључујући и мост преко реке Тамиш, друге дужине 21 километар, треће 17 километара и четврте 19 километара.

„Почетак трасе планиран је на петљи Овча, на делу такозване Северне магистралне тангенте. Траса даље иде североисточно и пролази обухват пољопривредног земљишта, затим прелази реку Тамиш где је планиран мост. Траса наставља на север где су планиране петље Глогоњ/Јабука, као и петља Ковачица”, наведено је у техничкој спецификацији недавно расписане јавне набавке.

Како додају, у овом делу положај трасе био је условљен положајем изграђених заливних система, као и планираних ветропаркова.

„Након планиране петље Ковачица траса благо скреће северозападно, а непосредно пре ПИО Потамишје даље наставља северно, где је планиран мост преко реке Тамиш, и даље наставља северно где је планирана петља Орловат. Након тога, траса скреће северозападно према Ечкој, где је петља Ечка. Траса у овом делу планирана је јужно од Зрењанина. Настављајући западно, траса прелази реку Бегеј и наставља према планираној петљи Зрењанин Запад”, објашњавају.

Ова петља истовремено представља крај деонице 1 Београд–Зрењанин (заједно са везом са обилазницом северно од Зрењанина), наведено је.

110 километара дужина коридора

Нова траса ауто-пута се иначе на неколико места укршта са постојећом путном мрежом, односно локалним, атарским и државним путевима. Сва укрштања су, како је објашњено, решена ван нивоа надвожњацима или подвожњацима (пропустима).

Типови мостовских конструкција и елементи попречног профила на њима (геометријски профил) одређивани су у складу са рангом саобраћајница. Пројектним решењем предвиђене су денивелисане раскрснице типа „ТРУБА”, као најједноставнији облик прикључка са функционалним нивоом раскрснице „Ц”.

Изузетак је Овча, где је предвиђена модификована детелина.

Траса од петље Овча обухвата пољопривредно земљиште, затим прелази реку Тамиш где је планиран мост, наставља на север где ће бити петље Глогоњ/Јабука, као и петља Ковачица

Коридор „Војвођанско П” представљаће основну везу на правцу север-југ, бу­ду­ћи да по­ве­зу­је Вој­во­ди­ну и Бе­о­град, цен­трал­не и се­вер­не де­ло­ве др­жа­ве. На­ста­вак тог др­жав­ног пу­та, се­вер­но од Зре­ња­ни­на ка Ки­кин­ди и за­пад­но ка Но­вом Са­ду, пред­ста­вља ва­жну ве­зу ка Ма­ђар­ској - ме­ђу­на­род­ном пу­ту Е-75.

Пројекат подразумева изградњу комплетног профила ауто-пута, између београдског насеља Овча и Зрењанина (деоница 1) и Зрењанина и Новог Сада (деоница 2), са свим путним објектима и денивелисаним раскрсницама, као и око 5,5 километара брзе саобраћајнице у зони Новог Сада (наплатна станица).

Пројектним решењем предвиђене су денивелисане раскрснице типа „труба”, као најједноставнији облик прикључка са функционалним нивоом раскрснице „Ц”, изузетак је Овча где је предвиђена модификована детелина

Осим тога, планиране су и рехабилитација, модернизација и доградња постојеће мреже државних путева првог и другог реда у зони коридора, који ће повезати насеља од Борче до Зрењанина, затим од Зрењанина до Новог Сада траса пролази претежно кроз равничарско (обрадиво) земљиште.

Пројекат од посебног значаја

Закључком Владе Републике Србије из јануара 2021. године пројекат изградње ауто-пута Београд (Борча) – Зрењанин и Зрењанин – Нови Сад, препознат је као пројекат од посебног значаја, а годину дана касније, у јануару 2022. године, донето је решење којим се утврђује јавни интерес за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, ради изградње ауто-пута, као објекта од посебног значаја за Републику Србију. Оквирни комерцијални уговор о пројектовању и изградњи ауто-пута закључен је у новембру 2023. године између Владе Србије и „China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group, Ltd. of Shandong Hi-Speed Group Co. Ltd Shandong Hi-Speed Group Mansion”. Тим документом предвиђена је фазна реализација пројекта, при чему свака од деоница чини једну или више засебних фаза.