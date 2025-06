ОВО НАЈГЕНИЈАЛНИЈИ МАРКЕТИНШКИ ПОТЕЗ ИКАД! Један клип, 4 милиона улагања, а 170 милиона зараде! (ВИДЕО)

И то све захваљујући једној камионској реклами са Жан Клодом Ван Дамом у главној улози.

Шта су тачно урадили?

Реклама „The Epic Split“ приказује Ван Дама како изводи савршени шпагат између два камиона Волво ФМ који се крећу уназад. У позадини – тишина и песма „Only Time“ Ење. Иако делује као трик, сцена је стварна, снимљена у једном кадру на аеродрому у Шпанији, без дигиталних ефеката.

Порука? Волво динамичко управљање је толико прецизно да омогућава овај невероватан подвиг. И то је речено без иједне техничке реченице.

The 8 Greatest Ads of All Time & Why They Worked:



1. Volvo (Jean-Claude Van Damme)



Cost: $4M

Results: 48M views in 9 days, $170M in revenue.



Why it worked: Stunning visuals + clear product demonstration. pic.twitter.com/iaGCa9a4J0

— Marketing Nerd (@Marketing_Nerd_) May 28, 2025