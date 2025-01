(ФОТО) ПРЕМИНУЛА ТЕЛЕВИЗИЈСКА ИКОНА Одлазак глумице која је обликовала историју сапуница

Вест о њеној смрти потврдио је извршни продуцент серије, Френк Валентини, путем званичног Инстаграм налога серије.

„Тешка срца објављујем вест о смрти моје драге пријатељице и колегинице, Лесли Чарлсон“, написао је Валентини.

„Њен трајни допринос обележио је готово 50 година на снимању „Опште болнице“. Баш као што је Моника била срце породице Квотермејн, Лесли је била вољена матријарх целе наше екипе. Недостајаће ми наши свакодневни разговори, њен бритки хумор и невероватна присутност на сету. У име свих у „Општој болници“, изражавам искрено саучешће њеним вољенима у овом тешком тренутку.“

Лесли Чарлсон придружила се глумачкој постави серије 1977. године, а према подацима IMDb-а, појавила се у више од 2.000 епизода, чиме је постала најдуговечнији члан екипе. Поред „Опште болнице“, Чарлсон је тумачила улогу др Монике Квотермејн и у спин-оф серијама „Општа болница: Ноћна смена“ („General Hospital: Night Shift“) и „Порт Чарлс“ („Port Charles“).

Своју глумачку каријеру започела је шездесетих година прошлог века, глумећи у серијама попут „Како се свет окреће“ („As the World Turns“) и „Пламен на ветру“ („A Flame in the Wind“). Након што се појавила у више од 1.400 епизода серије „Љубав је многослојан феномен“ („Love Is a Many Splendored Thing“), привукла је пажњу Рона Хауарда, који јој је поверио улогу госпође Дороти Кимбер у једној епизоди серије „Срећни дани“ („Happy Days“).

Иако узрок смрти још увек није познат, Лесли Чарлсон оставила је неизбрисив траг и ван света сапуница. Њено последње телевизијско појављивање било је у улози саме себе у серији „Пријатељи“ („Friends“), а играла је и конобарицу у филму „Повратак мускрата“ („The Return of the Muskrats“).

Чарлсон ће остати упамћена као једна од најдуговечнијих и највољенијих глумица на америчкој телевизији, а њен допринос индустрији остаће неизбрисив део телевизијске историје.