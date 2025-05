ПРОФЕСОРКИ СПРАУТ ОСТАЛА ЈОШ КОЈА ГОДИНА ЖИВОТА Звезда „Харија Потера” ипак жели да глуми до последњег даха

Заправо, њој је срчани залистак замењен залиском узетим од краве.

Сада је уверена да јој је остало још пет-шест година живота.

„Када знаш да нећеш још дуго да живиш, а ја ћу вероватно умрети у наредних пет или шест година, ако не и пре, не желиш да престанеш да радиш. Глума је велика радост. Жудим да играм улоге које ме не ограничавају на инвалидска колица, али једноставно нисам довољно јака”, рекла је у новом интервјуу за Тајмс.

Миријам је раније говорила о својим здравственим проблемима у једном подкасту.

„Сада имам кравље срце. Па, не цело срце. Заменили су ми аортни залистак крављим аортним залистком”, открила је, а на питање да је то уобичајена ствар, нашалила се: „Мислим да је прилично префињено, заправо! Не знам колико је то уобичајено. Никада нисам чула за ту операцију. Али она вас спасава од операције на отвореном срцу, која би била много инвазивнија”.

Miriam Margolyes, the actress who played Professor Sprout, has announced in an interview that she doesn't have much longer to live due to her latest surgery. All Potterheads are with you 🥺 pic.twitter.com/Yiptj5vGnq

— Daily Harry Potter (@TheDailyHPotter) May 26, 2025