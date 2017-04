Снима се четврти наставак Нарније: The Silver Chair

Штавише, пројекат по свему судећи напредује пуном паром, пошто неки извори говоре да је већ постигнут договор са редитељем Џоом Џонстоном, који је потписао режију филма „Captain America: The First Avenger“, да се позабави најновијим причама из Нарније, преноси Индипендент.

Прва три филма ове франшизе: „The Lion, the Witch, and the Wardrobe“, „Prince Caspian“ и „The Voyage of the Dawn Treader“ зарадила су заједно скоро 1,6 милијарди долара на биоскопским благајнама широм света, при чему је компанија „Дизни“ дистрибуирала прва два филма, а „Фокс“ је преузео трећи наставак. Међутим, повратак причи након толико дуге паузе је сигурно поприличан финансијски ризик за холивудске продуценте, због чега ће се несумњиво трагати за неким великим именима која би појачала кастинг. У четвртој књизи се на сцену поново враћа и лав Аслан, због чега се фанови увелико надају да ће студио приволети Лиама Нисона да му поново позајми свој непоновљиви глас из прва два дела саге.