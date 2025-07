(ВИДЕО) ГДЕ МОЖЕТЕ ПОЈЕСТИ НАЈБОЉУ ПИЦУ НА СВЕТУ Чак 512 чланова жирија из 60 земаља одабрало је топ 10

Према овогодишњој ранг-листи „Best Pizza Awards“, најбоља пица на свету служи се у чувеној пицерији „I Masanielli“ у италијанском граду Казерта.

Ово признање припало је славном шефу Франческу Маручу, човеку који усавршава своје умеће од десете године. Прошле године је био на петом месту, а сада је заузео прво место захваљујући свом мајсторству у припреми омиљеног јела, пише Food&Wine.

Најбољих 10 пицерија на свету:



I Masanielli (Казерта, Италија)

Pepe in Grani (Кајацо, Италија)

Pizzarium (Рим, Италија)

Bob Alchimia a Spicchi (Монтепаоне, Италија)

I Tigli (Сан Бонифацио, Италија)

The Pizza Bar on 38th (Токио, Јапан)

180 Grammi (Рим, Италија)

Sartoria Panatieri (Барселона, Шпанија)

Mater (Фиано Романо, Италија)

Pizza Studio Tamaki (Токио, Јапан)

Најбољих 10 пицерија у Америци:

Una Pizza Napoletana (Њујорк)

Razza Pizza Artigianale (Џерси Сити, Њу Џерзи)

Lucali (Њујорк)

Stretch Pizza (Њујорк)

L’Industrie (Њујорк)

La Natural (Мајами)

Truly Pizza (Дејна Поинт, Калифорнија)

Pizzeria Sei (Лос Анђелес)

Don Antonio (Њујорк)

Posto (Бостон)

Награда се додељује од 2015. године. „Огромна је част упознати толико колега из целог света, али још је већа част победити на овако значајној листи“, рекао је Маручи.

Best Pizza Awards је глобална ранг-листа која се темељи на оценама стручњака из организације The Best Chef Awards, познате по промоцији најбољих кулинарских професионалаца од 2015. године.

Првобитно покренута као део доделе награда за најбољег шефа, Best Pizza Awards је 2023. године постала засебна манифестација. Овогодишња свечаност одржана је у Милану прошле недеље.

Независни жири од 512 стручњака из 60 земаља оцењивао је пице, бирајући локације које истичу „изврсност и иновације у припреми пице“. Седам од десет најбољих пица мајстора ради у Италији — укључујући Рим, Фиано Романо и Кајацо.

Јапан има две пицерије у топ 10

Јапан се такође успешно такмичи за светски врх — два од десет најбољих шефова, Данијеле Касон и Тсубаса Тамаки, раде у Токију. Касон је већ неколико година међу најбољима — седми и 2023. и 2024. године.

Сада је шести на свету, захваљујући свом „ретком таленту да споји традиционалну италијанску кухињу с префињеношћу јапанских састојака“, стоји на званичном сајту награде.

С друге стране, Тамаки се ослања на иновативне технике. Његов „Pizza Studio Tamaki“ основан је 2018. године и нуди пице у напуљском стилу, са тестом ферментисаним 30 сати, направљеним од мешавине јапанског и америчког брашна.

Америчке пицерије не заостају



С друге стране Атлантика, чак 14 пицерија из САД нашло се на широј листи. Иако ниједна није у топ 10, Антони Мангијери се истакао са својом пицеријом Una Pizza Napoletana, заузевши 17. место. Његова пицерија на Lower East Side-у у Њујорку више пута је проглашавана најбољом у Америци.

С друге стране реке Хадсон, „Razza Pizza Artigianale“ из Њу Џерзија заузела је 22. место. Понуду чине пице из пећи на дрва, домаћи наресци и коктели, под вођством шефа Дана Ричера.

Чак ни амерички Југ не заостаје — пицерија Leña Pizza+Bagels из Мисисипија (77. место), коју води шефица Марисол Дојл, добила је високе оцене. Она је основе заната научила у Напуљу.



Ову листу вреди сачувати као инспирацију за следеће путовање.