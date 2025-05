(ФОТО, ВИДЕО) Он је имао 15, она 40 година! Погледајте снимак ПРВОГ ПОЉУПЦА Макронових! Образи забридели, а ЉУБАВНА ИСКРА се запалила

Спрона, непријатна и шокантна ситуација у авиону приликом слетања у Вијетнам најгледанији је призор у свету у претходна два дана и сви се питају шта се крије иза шамара који је председник Француске добио од своје супруге, те песнице коју је он приликом изласка из летелице грчевито стискао?

И док аналитичари покушавају да сазнају шта се иза брега ваља, многи би да се подсете првог пољупца наставнице и ученика - у образ - и односа који скандализује јавност пуне три деценије.



Након што су Емануел и Брижит Макрон поново, али невољно, доспели у жижу светске јавности због, сад већ чувеног, шамара, који су ревносни медији у Вијетнаму брзопотезно снимили, па дистрибуирали по целој планети, на површини је поново испливао снимак 15-годишењег Емануела Макрона како љуби своју тадашњу наставницу драмске уметности – Брижит Троњ, жену старију 25 година - која ће му касније постати супруга.



У то време Брижит је била удата и имала троје деце. Радила је у приватној католичкој средњој школи у Амијену, коју је Макрон похађао. Без обзира на разлику у годинама и све неповољне околности, њихова љубавна прича је започела у средњошколским данима. Већ са 16 година, Макрон је обећао да ће своју наставницу једног дана оженити.

In Pictures: Emmanuel Macron's romance with Brigitte Trogneux including their first 'kiss' when she was his teacher https://t.co/fxnBjvy3wa pic.twitter.com/2dN34F3rVN

— The Local France (@TheLocalFrance) April 25, 2017