Кан 2017: Лепотице запалиле Кроазету

Пажњу поклоника филма и новинара из читавог света током прва два фестивалска дана привукле су како глумице, од заносне Сузан Сарандон и Џулијен Мур, преко све лепше Робин Рајт, па до самозатајних лепотица са великог платна –Уме Турман и њене колегинице Тилде Свинтон.

Сузан Сарандон, апсолутно заносна и у осмој деценији

Лепа Робин Рајт, односно, Клер Ундервуд из хит серије "Кућа од карата", уочи премијере нове сезоне најављене за крај маја

Џулијен Мур заносна у белом...

Тилда Свинтон - лепа са и без шминке

А да је Филмски фестивал у Кану заиста један од најпрестижнијих у свету, потврђује и податак да се на Кроазети увек од лепог може видети још лепше.

Wanna be glumica, а у међувремену успешна манекенка Емили Рајтаковски одлучила се за готик стајлинг...

Више него занимљив стајлинг Амбер Валете за црвени тепих

За тај су посао ове године, по свему судећи, задужене најбоље и најлепше светске манекенке – „made in US“ Амбер Валета и Емили Рајтаковски, као и колегинице Петра Немцова из Чешке, Адријана Лима из Бразила и Вини Харлоу из Канаде.

Чехиња Петра Немцова баш ужива на црвеном тепиху....

Прелепа ex српска снајка, бразилска манекенка Адријана Лима, одлучила се за "old Hollywood" look...

... а њена канадска колегиница Вини Харлоу за краљевски

Но, без конкуренције се (бар за сада) може сматраti „grand entrance“, то јест, гала наступ неки ће рећи и краљице црвених тепиха – манекенке Беле Хадид, која је на црвеном тепиху и овог пута била крајње несебична у дељење своје лепоте са обожаваоцима.

