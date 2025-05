(ФОТО) КЕВИН КОСТНЕР ОПТУЖЕН ЗА СЕКСУАЛНО УЗНЕМИРАВАЊЕ НА СЕТУ Славни глумац у великој невољи

Девин Лабела је унајмљена као дублерка Ели Хант и по уговору, имала је поједине сцене сексуалног насиља, али са обавезним присуством координатора интимности. Током снимања другог дела филма, у мају 2023, појавила се на сету, где су је Костнер и екипа, како наводи, натерали да сними сцену силовања која није била ни предвиђена у сценарију, а на коју није пристала и за коју није био присутан координатор за интимност.

У тужби је навела да је била сексуално дискриминисана, злостављана и да је била принуђена да ради у непријатељском окружењу.

Након што је првобитно пријавила овај инцидент, каскадерка није позвана за даљи рад на овом филмском серијалу, нити ју је поново звао координатор каскадера, са којим је већ радила раније.

"Тог дана осећала сам се изложено, незаштићено и издато од система који ми је обећао безбедност и професионализам. Оно што ми се десило разбило је поверење и заувек променило како се крећем кроз ову индустрију", рекла је Лабела.

Лабела је нагласила да је само дан пре инцидента снимила сцену физичког насиља у потпуно професионалним условима, што додатно истиче како овај догађај није био ни близу стандарда који се очекују.

Лабелин адвокат Џејмс А. Вањини назвао је тужбу 'емблематичном за оно што је још увек веома дубоко укорењено питање у Холивуду.'

Лабелин други адвокат Кејт Мекфарлејн додала је да је "случај јасан пример сексистичке холивудске филмске продукције којом доминирају мушкарци".

Према правилима америчке филмске индустрије, сви учесници у сценама које садрже голотињу или сексуални контакт морају бити унапред обавештени, најмање 48 сати раније, и морају дати изричит пристанак.

28 Mai 2025



L'acteur Kevin Costner est poursuivi en justice pour une scène de viol non planifiée, rapporte le Hollywood Reporter.



Une cascadeuse poursuit Kevin Costner et « Horizon 2 » pour une scène de viol non scénarisée

Dans une plainte déposée mardi, Devyn LaBella affirme… pic.twitter.com/Ba0EneW54j

— SPREX64 (@SPREX64) May 28, 2025

p>

Огласио се и Костнеров адвокат Марти Сингер, који је рекао је да његов клијент увек води рачуна да се сви осећају пријатно током рада на његовим филмовима и да ова тужба нема никакве основе.

Иначе, оптужбе за насиље током снимања могле би скупо да коштају холивдуску звезду - Костнеру прети затворска или новчана казна.

Серијал Хоризон је нешто на чему Кевин Костнер није добио подршку великих студија, већ је сам уложио 38 милиона долара, а први филм није имао сјајне резултате у биоскопима прошле године.