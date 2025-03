СТИХОВИ ПЕСМЕ „ALL ABOUT THAT BASS“ ВИШЕ НЕ ВАЖЕ? Меган Трејнор изгледа непрепознатљиво!

Наиме, 31-годишња поп певачица објавила је неколико фотографија на којима је носила белу мајицу кратких рукава испод провидне хаљине од шифона, а стајлинг је употпунила белим навлакама за руке и кожним чизмама.

Међутим, многи фанови су приметили да је Трејнорова драстично смршала. Једна је особа цитирала стихове из њене песме „All About That Bass” из 2014. године, а у којој је певала „You know I won't be no stick-figure, silicone Barbie doll”, што у преводу значи „Знаш да нећу бити чачкалица, силиконска барби лутка”.

Управо „All About That Bass”, која је једна од њених најпопуларнијих песама, говори о томе како није „величина два” и да не треба бринути о својој „величини”.

Но, упркос бројним коментарима који указују на то да је користила контроверзни лек за мршављење, неки су је фанови похвалили, наводећи да је сада треба ангажовати за рекламе јер изгледа прелепо, али певачица је одлучила да обрише коментаре.

Иначе, Меган Трејнор је говорила о губитку килограма, након што је открила да је била психички лоше после рођења првог детета. Тада је открила да је имала више од 90 килограма, а да се за промену одлучила због свог сина.

У то је време Трејнорова испричала да јој је промена исхране и увођење физичких активности помогло да изгуби килограме и да се након тога почела осећати „боље него икад”. Раније ове године, открила је и да се подвргнула повећању груди након што је родила двоје деце.