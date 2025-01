(ВИДЕО) ПРЕМИНУЛА ПОЗНАТА ГЛУМИЦА Играла у култној серији "Мућке"

"Тужан сам што морам рећи да је Дајана Ленгтон преминула јутрос", кратко је прокоментарисао представник за медије глумице коју смо заволели у серији "Мућке".

Дајана Ленгтон била је британска глумачка икона, истакнута фигура у свету телевизије, а највише смо је заволели по улогама које је играла у неким од најпопуларнијих најпопуларнијих серија. Глумица је започела своју каријеру 1959. године филмом "Carry on Teacher", а касније се прославила улогама у серијама као што су "Only Фоолс and Horses" (чувене "Мућке) и "EastEnders". Њена најдужа улога била је у серији "Hollyoaks", где је играла Марлену 'Нану' Меквин. Дајана Ленгтон оставила је дубок траг својим талентом и култним улогама. Њена способност да оживи различите ликове устоличила ју је у друштву признатих британских глумица.