(ФОТО) ПРЕМИНУЛА ПОЗНАТА ПЕВАЧИЦА Борила се с опаком болешћу

Певачица Линда Нолан је 2005. добила дијагнозу рака дојке, 2011. болест се повукла па се вратила 2017.

Прославила се седамдесетих уз своје пет сестре, а осамдесетих су отпевале велики диско хит I’m In The Мооd For Dancing. Биле су прва ирска група која је продала милион албума широм света, а укупан тираж које су достигле износи 30 милиона. Памте се и по хитовима Gotta Pull Myself Together и Attention to Me.