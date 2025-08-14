ТРИ УЛИЦЕ У ПЕЋИНЦИМА ДОБИЈАЈУ НОВИ АСФАЛТ Прва фаза пројекта који финансира Међународна банка за обнову и развој
Презентација пројекта „Развој локалне инфраструктуре и институционално јачање локалних самоуправа” (ЛИИД), одржана је у згради Општине Пећинци.
Наиме, како је објашњено, у оквиру овог пројекта радиће се реконструкција улица 8. март, Катанић сокак и Цара Лазара у насељу Шимановци, а вредност ових активности процењена је на 302.336 евра. Како је истакао заменик председнка општине Пећинци Зоран Војкић, реч је о улицама у којима постоји коловоз, али је он у веома лошем стању.
– Ове три улице су само прва фаза пројекта и оне испуњавају строге критеријуме у погледу постојања инфраструктуре у улицама, односно струје, воде, гаса, канализације, уличне расвете и постојећег пута који се реконструише. Локална самоуправа ће наставити са прикупљањем техничке документације и за друге улице на територији наше општине, за које ће конкурисати за средства до одобреног износа од милион евра – изјавио је Војкић.
Пројекат се финансира из средстава Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) и Француске агенције за развој (АФД), а спроводи га Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.