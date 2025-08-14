clear sky
31°C
14.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1724
usd
100.2759
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРИ УЛИЦЕ У ПЕЋИНЦИМА ДОБИЈАЈУ НОВИ АСФАЛТ Прва фаза пројекта који финансира Међународна банка за обнову и развој

14.08.2025. 11:35 11:41
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
Коментари (0)
пећинци
Фото: Општина Пећинци

Презентација пројекта „Развој локалне инфраструктуре и институционално јачање локалних самоуправа” (ЛИИД), одржана је у згради Општине Пећинци.

Наиме, како је објашњено, у оквиру овог пројекта радиће се реконструкција улица 8. март, Катанић сокак и Цара Лазара у насељу Шимановци, а вредност ових активности процењена је на 302.336 евра. Како је истакао заменик председнка општине Пећинци Зоран Војкић, реч је о улицама у којима постоји коловоз, али је он у веома лошем стању.

– Ове три улице су само прва фаза пројекта и оне испуњавају строге критеријуме у погледу постојања инфраструктуре у улицама, односно струје, воде, гаса, канализације, уличне расвете и постојећег пута који се реконструише. Локална самоуправа ће наставити са прикупљањем техничке документације и за друге улице на територији наше општине, за које ће конкурисати за средства до одобреног износа од милион евра – изјавио је Војкић.

Пројекат се финансира из средстава Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) и Француске агенције за развој (АФД), а спроводи га Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
 

пећинци
Извор:
Дневник
Пише:
Ивана Бакмаз
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај