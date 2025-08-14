ЈАНИС АДЕТОКУМБO ДОБИО ЗАБРАНУ да игра за Грчку!
Милвоки Бакси, НБА франшиза, брани Јанису Адетокумбу да наступи за Грчку овога лета.
Како преноси Арис Баркас и "Еурохоопс", Јанис Адетокумбо има забрану Милвоки Бакса да наступи за Грчку овога лета.
Многи су били забринути што у "Спирос Кипријану" Арени на Кипру Јанис није играо против Јокића и Србије, као ни против Израела и сада против Црне Горе у Солуну.
Већ је у јавност доспела информација да Грци нису уплатили осигурање и да због тога Јаниса нема, али како јавља поменути портал – Милвоки још увек није дао дозволу Јанису и забрана долази од његове НБА франшизе.
Он, дефинитивно, жели да игра. Нешто попут Николе Јокића и Луке Дончића, али је ситуација нешто другачија.
Према договору НБА и ФИБА, играчима је дозвољено да тренирају са репрезентацијом 28 дана пре првенства, а пошто ће Грци играти 28. августа, Јанис је имао дозволу да тренира и игра од 1. августа.
Милвоки Бакси су забранили Јанису Адетокумбу да игра за Грчку и према њиховим инструкцијама он самостално тренира.
Осигурање које је уплаћено не покрива операцију у случају да се заправо повреди, што брине Милвоки Баксе и они не желе ништа да ризикују.
Ипак, очекује се да игра на Евробаскету, јер је Јанис стигао у Солун са екипом – иако неће играти.