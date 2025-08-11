ПОЈАВИО СЕ ПРАВИ РАЗЛОГ ЗБОГ КОГ ЈАНИС АДЕТОКУНБО НИЈЕ ИГРАО ПРОТИВ СРБИЈЕ на припремном турниру на Кипру
Грчки НБА ас Јанис Адетокунбо још није одиграо утакмицу за Хелене овог лета пред Евробаскет, конкретно у припремној утакмици против Србије на Кипру, а спекулисало се о каквим разлозима је реч.
Селектор Србије Светислав Пешић није крио да је разочаран што се његови изабраници нису суочили са 211 цм асом Милвокија и истакао да је 30-годишњак нигеријских корена једини разлог због ког су „орлови“ дошли на Кипар.
Било је прича да је разлог одсуства двоструког МВП-ја НБА лиге припрема за одлазак у други тим, од којих је Голден Стејт главни кандидат, а грчки СДНА преноси да је реч о конкретнијем разлогу – осигурање за Адетокунба није плаћено.
„Само исплата нас дели од Јанисовог ступања на терен – исплата за осигурање у случају незгоде или лошег тренутка. Када ће то да се деси? Селектор (Василис Спанулис) није био сигуран хоће ли Јанис да игра 14. августа у Солуну против Црне Горе“, део је текста СДНА у ком је жестоко критикован председник Кошаркашког савеза Грчке Вагелис Лиолиос.
Србија, на крилима Николе Јокића, победила је Грчку 76:66, а Адетокунбо је пропустио и припремни меч против Израела, такође на Кипру, у ком су Дени Авдија и друштво убедљиво тријумфовали 75:58.
После Солуна и утакмице са Црном Гором, грчка репрезентација поново иде на Кипар, где их чекају утакмице редом против Италије, земље домаћина те групе, Грузије, Босне и Херцеговине и Шпаније.