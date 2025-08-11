clear sky
ПОЈАВИО СЕ ПРАВИ РАЗЛОГ ЗБОГ КОГ ЈАНИС АДЕТОКУНБО НИЈЕ ИГРАО ПРОТИВ СРБИЈЕ на припремном турниру на Кипру

11.08.2025. 15:57
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Giannis Antetokounmpo
Фото: Youtube Printscreen/NBA Europe

Грчки НБА ас Јанис Адетокунбо још није одиграо утакмицу за Хелене овог лета пред Евробаскет, конкретно у припремној утакмици против Србије на Кипру, а спекулисало се о каквим разлозима је реч.

Селектор Србије Светислав Пешић није крио да је разочаран што се његови изабраници нису суочили са 211 цм асом Милвокија и истакао да је 30-годишњак нигеријских корена једини разлог због ког су „орлови“ дошли на Кипар.

Било је прича да је разлог одсуства двоструког МВП-ја НБА лиге припрема за одлазак у други тим, од којих је Голден Стејт главни кандидат, а грчки СДНА преноси да је реч о конкретнијем разлогу – осигурање за Адетокунба није плаћено.

„Само исплата нас дели од Јанисовог ступања на терен – исплата за осигурање у случају незгоде или лошег тренутка. Када ће то да се деси? Селектор (Василис Спанулис) није био сигуран хоће ли Јанис да игра 14. августа у Солуну против Црне Горе“, део је текста СДНА у ком је жестоко критикован председник Кошаркашког савеза Грчке Вагелис Лиолиос.

Србија, на крилима Николе Јокића, победила је Грчку 76:66, а Адетокунбо је пропустио и припремни меч против Израела, такође на Кипру, у ком су Дени Авдија и друштво убедљиво тријумфовали 75:58.

После Солуна и утакмице са Црном Гором, грчка репрезентација поново иде на Кипар, где их чекају утакмице редом против Италије, земље домаћина те групе, Грузије, Босне и Херцеговине и Шпаније.

кошаркаши србије Грчка
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
