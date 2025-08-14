clear sky
Сахране за петак, 15. август

14.08.2025. 14:32 14:35
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у петак ће бити сахрањени:

Роса Славка Росић – урна - (1955) 09.45

Верица Паје Милованчев – испраћај - (1955) 10.30

Никола Драгоје Цвијановић – урна - (1953) 11.15

Славица Томе Мали (1939) 12.00

Ковиљка Мане Дејановић (1930) 12.45

Успенско гробље, Нови Сад

Невенка Никола Ђорђевић (1953) 11.00

Горње старо гробље, Футог

Александар Дражен Ступар – урна - (2001) 13.00

Ново гробље, Петроварадин

Невенка Петра Крижан (1941) 13.00

Гробље у Каћу

Драго Панета Пантелић (1948) 13.00

Централно гробље, Футог

Радојица Војислава Црепуља (1960) 15.00

сахране
Нови Сад
