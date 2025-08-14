Сахране за петак, 15. август
14.08.2025. 14:32 14:35
Коментари (0)
На Градском гробљу у Новом Саду у петак ће бити сахрањени:
Роса Славка Росић – урна - (1955) 09.45
Верица Паје Милованчев – испраћај - (1955) 10.30
Никола Драгоје Цвијановић – урна - (1953) 11.15
Славица Томе Мали (1939) 12.00
Ковиљка Мане Дејановић (1930) 12.45
Успенско гробље, Нови Сад
Невенка Никола Ђорђевић (1953) 11.00
Горње старо гробље, Футог
Александар Дражен Ступар – урна - (2001) 13.00
Ново гробље, Петроварадин
Невенка Петра Крижан (1941) 13.00
Гробље у Каћу
Драго Панета Пантелић (1948) 13.00
Централно гробље, Футог
Радојица Војислава Црепуља (1960) 15.00