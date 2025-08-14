ГРАДОНАЧЕЛНИК ЖАРКО МИЋИН О НАПАДУ НА ПРИСТАЛИЦЕ СНС: „У Новом Саду се десио акт чистог тероризма“
НОВИ САД: Градоначелник Новог Сада и функционер Српске напредне странке Жарко Мићин оштро је осудио синоћни напад на просторије СНС-а у центру града, називајући догађај „актом чистог тероризма“.
„У Новом Саду се синоћ десио акт чистог тероризма. Не никаква шетња, нити протест, који је ескалирао, већ унапред припремљена терористичка акција, која је за циљ имала да се у потпуности демолирају и униште просторије Српске напредне странке, само зато што у њој бораве грађани Новог Сада који другачије мисле“, рекао је Мићин.
Он је додао да су нападачи били добро припремљени и опремљени за извршење насилних радњи.
„Пред просторије СНС-а нису дошли голоруки људи, већ насилници са опремом за извршавање терористичких аката. Имали су шлемове, летве, алат за ископавање ивичњака, топовске ударе, као и средства за изазивање пожара, уз помоћ којих су спалили унутрашњост просторија СНС-а. Нису дошли да разговарају, већ да уништавају!“, навео је.
Мићин је нагласио значај плурализма у демократском друштву и упозорио на опасност једноумља.
„И који верују у другачију политику. Који за разлику од оних који су их нападали, сматрају да је плурализам мишљења у демократском друштву пожељна и добродошла категорија. Међутим, на другој страни су људи који желе да успоставе диктатуру насиља и једноумља. Који ће свима, осим самима себи, забранити да се баве политиком“, рекао је Мићин.
Градоначелник је позвао полицију и истражне органе на хитно деловање.
„Захтевам од полиције и истражних органа да под хитно пронађу и лишe слободе сва лица која су учествовала у терористичком нападу на просторије СНС-а. Такође, захтевам од полиције да снажније реагује, са снагама адекватним претњи по мир, стабилност и безбедност грађана. Новом Саду је потребан мир“, оценио је Мићин.
Он је такође упутио апел опозиционим активистима и организаторима блокада.
„Позивам организаторе блокада, опозицију и зборове да се уздрже од акција које могу имати опасне последице по друштво. Развој демократије, о ком толико говоре, не може се остварити насиљем над другима“, каже.
Мићин је закључио да је напад синоћ представљао директну претњу по безбедност грађана и поштовање демократских вредности у Новом Саду.